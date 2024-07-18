Назван первый симптом аденомы простаты

Часто на развитие аденомы простаты может указывать изменение продолжительности первого похода в туалет с утра. При наличии заболевания время до начала мочеиспускания значительно увеличивается по сравнению с периодом, когда мужчина был здоров. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, руководитель урологической клиники ЕМС и уролог Европейского медицинского центра (EMC) Николай Григорьев.

«Интересно, что пациенты, которые доходят до врача, обычно говорят о том, что с мочеиспусканием у них все в порядке. Это связано с тем, что симптомы аденомы простаты прогрессируют медленно, мужчина успевает привыкнуть к ним, не видит особых проблем. Хотя оценка скоростных характеристик мочеиспускания может говорить о происходящей катастрофе», – объяснил Григорьев.

По словам врача, через простату, которая находится под мочевым пузырем у мужчин, проходит мочеиспускательный канал. Именно анатомическое положение объясняет возникновение тех или иных жалоб или симптомов при болезнях простаты, в том числе и при аденоме.

«В мужском организме после 40 лет неизбежно происходят возрастные изменения, которые могут привести к аденоме. Развитие аденомы простаты всегда связано только с изменениями процесса мочеиспускания. Если речь о начале заболевания, то мужчина испытывает затруднения при походе в туалет, а о запущенной стадии говорит необходимость натужиться перед тем, как помочиться», – объяснил Григорьев.

Как отметил врач, заболевание развивается медленно и поэтому начальные проявления чаще всего остаются незамеченными.

«К сожалению, при развитии аденомы простаты никаких специфических «звоночков» со стороны органов и систем организма нет. Но важно вовремя обнаружить заболевание. Для этого достаточно УЗИ предстательной железы. Этот метод диагностики доступен практически в любом медицинском учреждении. Для профилактики заболеваний простаты мужчинам после 45 лет достаточно минимум раз в год проводить УЗИ предстательной железы», – заключил врач.

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