Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Частые переезды в детстве повышают риск депрессии, выяснили ученые

JAMA Psychiatry: частые переезды в возрасте до 15 лет повышают риск депрессии

close
100%
Depositphotos

Ученые из Плимутского университета (Великобритания) совместно с коллегами из Дании установили, что люди, которые в возрасте до 15 лет несколько раз меняли место жительства, сталкиваются с депрессией во взрослом возрасте на 60% чаще. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Psychiatry.

Ученые проанализировали данные о местах проживания более миллиона человек, родившихся в Дании в период с 1982 по 2003 год. Исследователи подсчитали, сколько раз участники переезжали на протяжении первых 15 лет жизни. Дополнительно ученые собрали информацию о психическом здоровье участников и начали за ними наблюдение. Оно длилось до конца 2018 года, завершения жизни добровольца, эмиграции или клинической диагностики депрессии.

Оказалось, что детство, проведенное в бедных и неблагополучных районах, коррелировало с повышенным риском развития депрессии во взрослом возрасте. Вероятность возникновения этого заболевания возрастала на 2% с каждой дополнительной единицей падения в уровне доходов района.

Также было обнаружено, что однократный переезд в возрасте от 10 до 15 лет увеличивал вероятность последующей депрессии на 40%. Дополнительное исследование после поправок на индивидуальные факторы (уровень дохода, образования, особенности здоровья) показало, что если место жительства в подростковом возрасте менялось два или более раз, то риск проблем с психикой у взрослых возрастал на 61% вне зависимости от престижности района. Даже когда люди из неблагополучных районов переезжали в элитные — риск развития депрессии повышался на 13%.

Ранее ученые выявили новый тип потери памяти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами