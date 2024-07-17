Препарат-разжижитель крови может остановить отмирание тканей при укусе кобры

Ученые из Университета Сиднея и Школы тропической медицины Ливерпуля обнаружили, что разжижающий кровь препарат гепарин может снижать риск некроза тканей и устранять необходимость ампутации конечностей при укусе красной и черношеей плюющейся кобры (Naja pallida и Naja nigricollis). Результаты исследования опубликованы в журнале Science Translational Medicine.

От укусов змей ежегодно уходят из жизни до 138 тысяч человек, в основном проживающих странах Африки к югу от Сахары и Южной и Юго-Восточной Азии. Кроме того, у 400 тысяч человек после укуса развиваются осложнения, такие как некроз тканей, требующий последующей ампутации пораженной конечности.

В исследовании ученые сосредоточились на изучении воздействия яда красной и черношеей плюющейся кобры. Команда ученых обнаружила, что яд поражает молекулу под названием гепарансульфат, которая выстилает поверхность клеток в месте укуса, и природное вещество гепарин, которое вырабатывается определенными иммунными клетками.

В лабораторных условиях исследователи подвергли кожу и клетки крови человека воздействию яда кобр Naja pallida и Naja nigricollis. Добавление препарата гепарина, который обычно используют в качестве лекарства для разжижения крови, предотвратило разрушение клеток токсинами. В результате аналогичных экспериментов на мышах стало ясно, что гепарин снижает риск развития некроза. По словам ученых, препарат оказался способен почти полностью блокировать локальные повреждения в месте укуса.

Исследователи отметили, что современные противоядия в значительной степени неэффективны против тяжелого местного отравления токсинами кобры. По словам ученых, разработка нового противоядия на основе недорогого гепарина в будущем позволит предотвратить множество летальных исходов.

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