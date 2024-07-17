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Отдых на природе восстанавливает когнитивные способности детей, выяснили ученые

JEP: леса и парки улучшают внимательность и способность планировать у ребенка

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Shutterstock

Австралийские ученые из Университета Гриффита изучили связь между воздействием природы и когнитивными способностями детей и подростков. Исследование было опубликовано в научном издании Journal of Environmental Psychology (JEP).

Специалисты проанализировали 51 предыдущую статью, посвященную воздействию лесов, садов и парков на умственные возможности несовершеннолетних. В общей сложности работы охватили 36,9 тыс. участников.

Мероприятия по взаимодействию с природой были разнообразными и включали выполнение когнитивных задач на природе, прогулки, игры или занятия на свежем воздухе, виртуальное взаимодействие с природой (с использованием визуальных эффектов или звуков природы, создаваемых с помощью технологий) наряду с другими подходами.

Эксперименты обнаружили небольшой положительный эффект воздействия природы на когнитивные способности. Эффекты включали улучшение внимания и исполнительных функций.

Исполнительные когнитивные функции — это высокоуровневые умственные процессы, которые позволяют людям планировать, концентрировать внимание, запоминать инструкции и эффективно справляться с несколькими задачами.

«Результаты исследования подтверждают теорию восстановления внимания, предполагающую, что длительное пребывание на природе может восстановить и улучшить внимание и исполнительные функции у детей и подростков», — заключили авторы исследования.

Ранее ученые выяснили, что общение с природой повышает самооценку и искренность человека.

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