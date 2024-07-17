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В Китае обнаружили новую сверхзаразную и устойчивую к лекарствам грибковую инфекцию

NatMicobiol: ранее неизвестный грибковый патоген заразил двух человек в КНР

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Line Ledsgaard Jensen, Mikael Rrdam Andersen, Ellen Kirstine Lyhne

Китайские ученые из Нанкинского медицинского университета обнаружили новую грибковую инфекцию, опасную для человека. Ее вызывает грибок под названием Rhodosporidiobolus fluvialis (R. fluvialis). Исследование опубликовано в научном журнале Nature Microbiology (NatMicrobiol).

Выводы команды основаны на изучения 27,1 тыс. штаммов грибков, собранных по всему Китаю с 2009 по 2021 год. Из этого многообразия только R. fluvialis никогда прежде не встречался у человека.

Микроорганизм нашли у двух не связанных между собой пациентов, проходивших лечение в 2013 и 2016 годах. Оба человека на момент заражения находились в преклонном возрасте (61 год и 85 лет). Впоследствии они ушли из жизни. В отчете не указано, способствовала ли грибковая инфекция летальным исходам или же больные были заражены ею в то время.

Как показали эксперименты, новый патоген может становиться сверхзаразным под действием температуры человеческого тела.

Учены заразили иммунодефицитных мышей R. fluvialis и обнаружили, что некоторые из грибковых клеток быстро эволюционировали, чтобы расти более агрессивно. При 37°C микроорганизмы мутировали в 21 раз быстрее, чем при комнатной температуре.

Тепло также повысило вероятность того, что R. fluvialis приобретет лекарственную устойчивость. При воздействии противогрибкового препарата амфотерицина B грибок быстрее развивал к нему устойчивость при 37°C.

Исследователи отметили, что опасные мутации грибка могут быть связаны с глобальными изменениями климата.

Ранее ученые нашли способ победить устойчивый к лечению грибок.

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