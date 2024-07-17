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Описан идеальный вариант здорового ужина

Врач Мещерякова: калорийность ужина не должна превышать 400-600 Ккал

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Порция ужина должна составлять в объеме до 300-400 грамм, и не должна превышать калорийность в 400-600 Ккал, рассказала «Газете.Ru» врач-диетолог и эксперт в области здорового питания сервиса Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

«На ужин должно приходиться не более 20-25% от суточного рациона. При правильном режиме питания на завтрак приходится 25% суточного объема, на обед - 35-40% и оставшиеся 10-20% - на перекусы. Порция ужина должна составлять в объеме до 300 - 400 грамм, и не превышать калорийность в 400-600 Ккал», – рассказала специалист.

По ее словам, четверть тарелки на ужин должна состоять из белковой пищи, половину нужно наполнить гарниром в виде отварных или запеченных овощей, а оставшиеся 25% – салатной зеленью или сырыми овощами.

«Ужин можно разбить на два вечерних приема пищи. Первый, полноценный ужин лучше делать в шесть или семь часов вечера, а второй, в случае позднего отбоя, за час до сна. Это может быть теплое молоко, кефир, йогурт, а также нежирный или зерненый творог, кусочек нежирного сыра», – заключила врач.

Ранее врач назвала продукты, нормализующие выработку мелатонина.

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