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Названы продукты, нормализующие выработку мелатонина

Врач Солнцева: добавление шести продуктов в рацион улучшает сон

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Не существует диеты, которая способна гарантировать быстрое засыпание и высокое качество сна. Однако добавление в повседневный рацион молочных продуктов, сыров, мяса индейки, орехов, морепродуктов, рыбы, вишни и киви может улучшить сон. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач терапевт-диетолог, научный сотрудник Федерального информационного центра питания и биотехнологии Татьяна Солнцева.

«Молочные продукты, сыры, мясо индейки, орехи, морепродукты и рыба содержат достаточно большое количество незаменимой аминокислоты триптофан в составе белков. Именно триптофан играет ключевую роль в синтезе «гормона сна и молодости» – мелатонина. Согласно некоторым исследованиям, увеличение потребления триптофана приносит целый ряд преимуществ для хорошего самочувствия, это регуляция психоэмоциональной и когнитивной сферы, антиоксидантное, нейропротекторное, иммуномодулирующее и антистрессовое воздействие. Считается, что мелатонин замедляет старение и стимулирует регенерацию клеток. С возрастом синтез мелатонина в организме снижается», – рассказала Солнцева.

Вишня, натуральный вишневый сок и киви содержат большое количество витаминов и минералов. В первую очередь это витамины С и Е, фолиевая кислота, а также калий, медь, кремний и магний. По словам специалиста, магний жизненно важен для общего здоровья организма; наблюдается также его связь со здоровым режимом сна.

«Регулярное употребление вишни и вишневого сока помогает увеличить продолжительность и качество сна. В составе вишни содержится растительный аналог гормона сна. Вишню и вишневый сок рекомендуют включать в рацион при нарушении циркадных ритмов организма, для облегчения проблем со сном в случае работы в ночное время и при смене часовых поясов», – заключила врач.

Ранее врач рассказал, что молоко делает кофе менее полезным.

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