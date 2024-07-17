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Ученые выяснили, что миллионы лет назад в Калининграде росли пальмы

БФУ: миллионы лет назад в Калининграде росли пальмы, секвойи и древние дубы

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Depositphotos

Исследование российских палеонтологов показало, что около 35–30 миллионов лет назад территория нынешней Калининградской области представляла собой настоящие субтропики с пышной вечнозеленой растительностью. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-службе Балтийского федерального университета им. И. Канта.

Сегодня Калининградская область – это регион с умеренным климатом, где преобладают смешанные леса с участием ели, сосны, дуба, липы. Чтобы установить, как выглядела область в прошлом, ученые собрали и изучили образцы древних горных пород со дна Приморского карьера Калининградского янтарного комбината. Они позволили определить, какие деревья, кустарники и травы произрастали в этом районе десятки миллионов лет назад.

«Доминирование пыльцы древних сосен, кипарисовых и вечнозеленых широколиственных пород в спорово-пыльцевых спектрах указывает на то, что в палеогене и начале неогена в Южной Прибалтике господствовал субтропический климат. На побережье древнего моря, которое в то время занимало значительную часть территории современной Калининградской области, произрастали густые влажные леса. Основу их составляли разнообразные хвойные деревья - сосны, ели, кипарисовики, а также древние родственники секвойи и таксодиума (болотного кипариса). Из покрытосеменных растений были широко распространены вечнозеленые дубы, каштаны, буки, орехи, магнолии, бобовые», – рассказал «Газете.Ru» один из авторов исследования, доцент БФУ им. И.Канта Эдуард Мычко.

Помимо этих пород, составляющих основу древостоя, в прибалтийских «субтропических» лесах встречались более экзотические теплолюбивые растения. В частности, в спорово-пыльцевых комплексах были обнаружены единичные пыльцевые зерна пальм, лавровых и коричных деревьев. Также были обнаружены следы ольхи, березы, клена и липы. По мнению ученых, такое соседство растений связано с пограничным положением региона между двумя крупными растительными областями кайнозойской Евразии – Полтавской (субтропической) и Тургайской (теплоумеренной).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ).

Ранее ученые установили,что температура в Красной Поляне оказалось такой же, как 155 млн лет назад.

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