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Капуста и репа снижают риск развития ожирения и диабета, подтвердили ученые

ЕRНМ: овощи семейства капустовых снижают риск метаболического синдрома у детей

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Freepik.com

Ученые из Международного медицинского университета (Малайзия) установили, что растения семейства Brassicaceae (Капустные) с горьковатым привкусом снижают риск развития ожирения, гипертонии и сахарного диабета, а также нормализуют уровень холестерина в крови у детей. Результаты исследования опубликованы в Exploratory Research and Hypothesis in Medicine (ЕRНМ).

Работа ученых основана на результатах предыдущих исследований, в которых изучалось влияние определенных продуктов питания на риск развития детского метаболического синдрома — нарушения обмена веществ, связанного с ожирением, избытком холестерина в организме, повышенным давлением, диабетом и заболеваниями сердца.

Научный обзор показал, что наиболее эффективно эту группу заболеваний предотвращает употребление растений семейства Brassicaceae. Самыми известными представителями этой группы выступают белокочанная капуста, кале, цветная капуста, брокколи, листовая капуста и репа.

По словам ученых, эти овощи богаты полезными природными соединениями глюкозинолатами, которые и придают им горьковатый и терпковатый вкус. При пережевывании или нарезании из глюкозинолатов образуются горчичные масла, наделяющие некоторые растения Brassicaceae «жгучестью» и остротой. Глюкозинолаты, наряду с полифенолами и флавоноидами, содержащимися в капусте и репе, обладают противовоспалительными, антиоксидантными и антиканцерогенными свойствами.

Исследования, включенные в обзор, показали, что эти соединения могут способствовать модуляции путей обмена веществ, повышению чувствительности к инсулину и снижению окислительного стресса (особая форма повреждения клеток), тем самым устраняя факторы риска, связанные с метаболическим синдромом.

Ранее ученые выяснили, какие продукты повышают риск развития волчанки.

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