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Оказалось, что молоко делает кофе менее полезным

Врач Дарья Утюмова: молоко уменьшает количество антиоксидантов в кофе

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Молоко снижает количество антиоксидантов в кофе при его добавлении в напиток, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова.

«Согласно исследованию Копенгагенского университета 2023 года, полифенолы связываются с молекулами белка при добавлении молока в кофе. Это значит, что молоко снижает содержание антиоксидантов в напитке», – рассказала врач.

По словам Утюмовой, кофе в большом количестве содержит полифенолы – мощные антиоксиданты, нейтрализующие свободные радикалы. Это химические вещества, которые могут вредить здоровым клеткам организма, а поступают они в организм с вместе пищей и воздухом, становятся результатом естественного обмена веществ.

«Кроме того, кофе с молоком животного происхождения может плохо усваиваться у людей с непереносимостью лактозы — молочного сахара. Это патологическое состояние вызвано снижением уровня лактазы — фермента, необходимого для правильного переваривания лактозы, содержащейся в молочных продуктах», – заключила врач.

Ранее врач назвала симптомы, указывающие на сахарную зависимость.

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