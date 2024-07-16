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Названы симптомы, указывающие на сахарную зависимость

Врач Табеева: четыре симптома указывают на сахарную зависимость

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Желание съесть после еды сладкое, раздражительность, употребление большого количества сладкого на фоне негативных эмоций и невозможность остановиться указывают на наличие сахарной зависимости. Об этом «Газете.Ru» рассказала эндокринолог, специалист по превентивной и anti-age медицине Европейского Медицинского Центра (EMC) Камиля Табеева.

«Существует ряд симптомов, которые указывают на то, что у человека есть зависимость от сахара. Во-первых, должно насторожить, если после еды, когда голод уже утолен, есть желание съесть что-нибудь сладкое. Во-вторых, стоит обратить внимание на свое пищевое поведение на фоне отрицательных эмоций: употребление большого количества сладкого в эти моменты – тревожный звоночек. Кроме того, насторожить должно чувство раздражительности и невозможность остановиться, когда после еды хочется сладкого», – рассказала врач.

По словам Табеевой, употребление сахара стимулирует выброс дофамина и опиоидов головным мозгом.

«Дофамин отвечает за формирование чувства привязанности и «зависимости». А опиоиды влияют на выработку нейромедиаторов. Они повышают настроение и вызывают чувство эйфории. Так сладкое становится для человека палочкой-выручалочкой от многих проблем. У него формируется сахарная зависимость», – объяснила специалист.

Ранее врач назвала рацион, который способствует нормализации сна.

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