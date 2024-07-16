Мальчики ориентируются на местности лучше девочек, подтвердили ученые

Ученые из Университета штата Монтклер в США установили, что мальчики в возрасте от трех до десяти лет указывают дорогу эффективнее и точнее, чем их сверстницы. Результаты исследования опубликованы в Journal of Experimental Child Psychology.

В исследовании принял участие 141 доброволец — 78 мальчиков и 63 девочки в возрасте от трех до десяти лет. Детей проинструктировали выполнить задание — описать сгенерированному нейросетью собеседнику, как выбраться из лабиринта. Карта самого лабиринта с обозначенными на ней предметами-ориентирами (плюшевыми игрушками-указателями) находилась у участников перед глазами на экране компьютера. Указывать дорогу нужно было как от первого лица, так и с помощью карты.

Исследователи оценивали эффективность ориентации на местности на основе того, насколько часто дети использовали полезные термины для обозначения направлений (например, советовали собеседнику повернуть влево и вправо) и указывали на ориентиры для описания точек маршрутов.

Результаты показали, что мальчики были менее склонны давать расплывчатые указания, например, использовать фразы «в ту сторону». Они чаще назвали конкретное направление движения и ссылались на объекты-маркеры. В ходе второго этапа эксперимента исследователи попросили детей проложить описанные маршруты только по их собственной памяти. При выполнении такого задания мальчики и девочки показали схожие результаты.

Отмечается, что ученые не задавались целью выяснить причину таких результатов. Они предположили, что мальчики в целом могут иметь больший опыт самостоятельных прогулок или лучше ориентироваться вследствие биологических особенностей организма (например, повышенного уровня тестостерона).

Ранее ученые обнаружили, что женщины чаще страдают от синдрома самозванца.