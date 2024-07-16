Ученые раскрыли мозговые механизмы паранойи

Американские ученые из Медицинской школы Йельского университета раскрыли мозговые механизмы появления паранойи. Открытие сделали в ходе лабораторных экспериментов на обезьянах. Исследование опубликовано в научном журнале Cell Reports.

Паранойя — это психическое состояние, характеризующееся сильной и иррациональной подозрительностью или недоверием к посторонним, часто включающее убеждения, что окружающие намерены навредить или обмануть пациента. Оно может проявляться в виде мании преследования или убежденностью, что против человека готовят заговор.

Предыдущие изыскания показали, что паранойя связана с нарушением способности формировать и корректировать убеждения относительно действий и их последствий.

В новом исследовании задействовали 20 самцов макак-резусов, а также 1225 человек, страдающих от различных проявлений параноидального поведения.

Обезьян разделили на группы с повреждениями в одном из двух отделов мозга: магноцеллюлярном медиодорсальном таламусе (MDmc) или в орбитофронтальной коре (OFC), и контрольная группа без поражений.

Поражения создавались хирургическим путем, а последующее поведение обезьян сравнивалось с поведением контрольной группы.

И обезьяны, и люди-участники выполнили вероятностную задачу по обратному обучению, которая требовала от них выбора между тремя вариантами с меняющимися шансами на получение приза.

Обезьяны выполняли задачу на сенсорном мониторе с пищевыми гранулами в качестве награды. В человеческой версии участники получали очки вместо еды.

Тест включал начальную фазу, где один вариант имел самую высокую вероятность вознаграждения, за которой следовала фаза обратного обучения, где вероятности вознаграждения менялись, требуя от участников соответствующей корректировки своего выбора.

Исследование выявило существенные различия в поведении и обновлении убеждений между группами с повреждениями и контрольной группой обезьян. Обезьяны с повреждениями в MDmc демонстрировали на повышенную чувствительность к изменениям в условиях вознаграждения.

Эта модель предполагает, что поражения MDmc приводят к преувеличенной реакции на воспринимаемые изменения в окружающей среде, аналогично поведению, наблюдаемому у параноидальных личностей.

Напротив, обезьяны с повреждениями OFC продемонстрировали неспособность адаптироваться к изменениям в условиях вознаграждения, что приводит к более настойчивому и менее гибкому принятию решений.

Вычислительные модели подтвердили эти наблюдения, показав отчетливое влияние повреждений на параметры обновления убеждений.

Ученые отметили, что их открытие должно открыть новые способы по снижению паранойи у людей.

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