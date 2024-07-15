Назван рацион, который способствует нормализации сна

Средиземноморский тип питания помогает нормализовать сон, сделать его более глубоким и менее тревожным, об этом «Газете.Ru» рассказала врач терапевт-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева.

Средиземноморское питание характеризуется высоким содержанием растительных продуктов, оливкового масла, рыбы и морепродуктов с ограничением потребления красного мяса и сладостей. В основном оно состоит из блюд домашнего приготовления с минимальной обработкой, сезонных овощей, фруктов, зелени. При этом количество простых углеводов в рационе минимально.

«Многие исследования показали, что придерживающиеся такого питания люди оценивали свой сон как более качественный. Дело в том, что этот тип питания обеспечивает организм минералами, которые благотворно влияют на нервную систему, процесс засыпания и, соответственно, сам сон. Это калий, кальций, магний, медь, цинк, хром и другие. Кроме того, средиземноморская диета также хорошо влияет на метаболизм и липидный обмен», – рассказала специалист.

Также нормализовать сон помогают активный образ жизни, исключение за пять часов до сна напитков с кофеином, а также легкий ужин не позднее чем за два-три часа до сна.

«Ужин не должен содержать жирных, острых и вызывающих изжогу продуктов. Лучший вариант вечерней трапезы – белок и клетчатка. Это может быть запеченная индейка, курица или рыба с листовым салатом или свежими овощами. Это сбалансированный ужин, который позволит человеку быстрее заснуть», – заключила Солнцева.

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