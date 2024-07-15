проект

>

Назван рацион, который способствует нормализации сна

Врач Солнцева: средиземноморская диета благоприятно влияет на сон

close
100%
Ryzhkov Photography/Shutterstock/FOTODOM

Средиземноморский тип питания помогает нормализовать сон, сделать его более глубоким и менее тревожным, об этом «Газете.Ru» рассказала врач терапевт-диетолог, старший научный сотрудник ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Татьяна Солнцева.

Средиземноморское питание характеризуется высоким содержанием растительных продуктов, оливкового масла, рыбы и морепродуктов с ограничением потребления красного мяса и сладостей. В основном оно состоит из блюд домашнего приготовления с минимальной обработкой, сезонных овощей, фруктов, зелени. При этом количество простых углеводов в рационе минимально.

«Многие исследования показали, что придерживающиеся такого питания люди оценивали свой сон как более качественный. Дело в том, что этот тип питания обеспечивает организм минералами, которые благотворно влияют на нервную систему, процесс засыпания и, соответственно, сам сон. Это калий, кальций, магний, медь, цинк, хром и другие. Кроме того, средиземноморская диета также хорошо влияет на метаболизм и липидный обмен», – рассказала специалист.

Также нормализовать сон помогают активный образ жизни, исключение за пять часов до сна напитков с кофеином, а также легкий ужин не позднее чем за два-три часа до сна.

«Ужин не должен содержать жирных, острых и вызывающих изжогу продуктов. Лучший вариант вечерней трапезы – белок и клетчатка. Это может быть запеченная индейка, курица или рыба с листовым салатом или свежими овощами. Это сбалансированный ужин, который позволит человеку быстрее заснуть», – заключила Солнцева.

Ранее врач рассказала, какие напитки нельзя пить в жару.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами