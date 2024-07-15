Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врачи рассказали, почему горячий кофе полезнее холодного

Daily Mail: горячий кофе эффективнее снижает воспаление в организме

close
100%
Depositphotos

В составе горячего кофе больше антиоксидантов — специальных молекул, снижающих уровень воспаления в организме. Об этом изданию Daily Mail рассказали кардиолог Маджид Басит, работающий в Мемориальной больнице Германа Шугар-Лэнда в США, и эндокринолог Ева Квинар.

Врач объяснил, что антиоксиданты — это природные соединения, которые подавляют процесс окисления, устраняя свободные радикалы. Свободные радикалы, или окислители, являются побочными продуктами многочисленных процессов в организме человека. Их накопление повреждает клетки и приводит к опасным проблемам со здоровьем, таким как заболевания сердца, болезнь Альцгеймера, почечная недостаточность и рак.

Более эффективно свободные радикалы устраняет именно горячий кофе. Исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports в 2018 году, показало, что в холодном варианте напитка антиоксидантов меньше. Вероятнее всего, это связано с тем, что в горячей воде из зерен извлекается больше питательных веществ, чем в холодной.

Тем не менее у охлажденного кофе или кофе со льдом есть свои преимущества. По словам эндокринолога Квинар, напиток «холодного приготовления» содержит более высокий уровень магния и особых антиоксидантов, называемых хлорогеновыми кислотами. Они помогают регулировать уровень сахара в крови и нормализовать кровяное давление, что снижает риск развития сердечных заболеваний. Кроме того, холодный кофе менее кислый, чем горячий. Это значит, что его употребление с меньшей вероятностью приведет к расстройству пищеварения.

Ранее врач рассказал, какие продукты снижают давление и защищают от деменции.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами