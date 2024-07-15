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Найдена новая молекула – виновник деменции

Iscience: найден возможный способ остановить деменцию на ранней стадии

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Depositphotos

Молекулы ГСПГ могут стать мишенями для лекарств против ранней стадии болезни Альцгеймера. Это показало исследование, опубликованное в журнале Iscience.

Гепарансульфат протеогликаны (ГСПГ) — это длинные молекулы, которые могут «пристегиваться» к различным белкам, меняя их работу. Ученые выяснили, что иногда это приводит к клеточным аномалиям, в том числе при болезни Альцгеймера. Например, нарушается аутофагия — поглощение ненужных или старых частей клетки. Из-за этого клетки хуже восстанавливаются и очищаются от отходов. Также ухудшается снабжение клеток энергией.

Эксперименты проводили на мышах, мухах и клетках человека. Они показали, что нацеленные на ГСПГ лекарства могут решить вышеперечисленные проблемы.

Недавно одобренные в США лекарства против болезни Альцгеймера борются с белками-амилоидами в мозге. Но они появляются на поздних стадиях, когда уже появились симптомы деменции. Молекулы ГСПГ станут мишенями для борьбы с деменцией на ранних стадиях. Такой подход может остановить или обратить вспять нарушения работы мозга.

ГСПГ также участвуют в развитии болезни Паркинсона и бокового амиотрофического склероза. Открытие ученых может лечь в основу препаратов против этих заболеваний.

Ранее ученые впервые испытали на человеке киберпротезы ног с подключением к нервной системе.

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