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Россиянам рассказали об ошибках нанесения солнцезащитного крема

Врач Проценко: нельзя наносить солнцезащитный крем уже находясь на солнце

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Солнцезащитный крем не убережет кожу от рака, ожогов и старения, если наносить его редко или использовать средства с истекшим сроком годности. Об этом РИА Новости рассказал заведующий кожно-венерологическим отделением Видновской клинической больницы Минздрава Московской области, кандидат медицинских наук Алексей Проценко.

«Первая ошибка — нечастое нанесение солнцезащитного крема. В идеале нужно наносить крем повторно после купания. При этом важно помнить, что на солнце можно находиться не дольше двух часов. Неправильно наносить солнцезащитный крем в тот момент, когда вы уже оказываетесь на солнце. Наносим средство за 10 минут до выхода, чтобы оно успело впитаться», — рассказал Проценко.

Также не стоит верить обещаниям производителей, согласно которым солнцезащитный крем можно нанести один раз в день или не нужно обновлять после контакта с водой.

Нельзя наносить солнцезащитный крем лишь на те участки, которые легко обгорают. Пропуск любой зоны на теле может привести к солнечному ожогу. Недопустимо использовать старые средства, добавил Проценко.

Врач рекомендовал не пренебрегать защитой от солнца смуглым людям. Хоть они реже обгорают, солнечное излучение представляет для них опасность.

Ранее в России появился чат-бот для быстрой проверки на рак кожи.

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