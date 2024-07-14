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Ученые назвали лекарство от ожирения эффективнее Оземпика

Health: препарат Мунджаро помогает сбрасывать больше веса, чем Оземпик

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Shutterstock

Исследование показало, что препарат Мунджаро (тирзепатид) позволяет сбросить больше веса, чем Оземпик (семаглутид). Об этом сообщает портал Health.

И Мунджаро, и Оземпик относятся к классу агонистов глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП-1). Эти инъекционные препараты были разработаны для контроля уровня сахара при диабете второго типа. Они произвели революцию в лечении ожирения, так как способствуют выработке инсулина и задерживают опорожнение желудка. Два этих фактора снижают аппетит.

В новом исследовании ученые проанализировали данные 18 тысяч человек, принимавших Мунджаро или Оземпик. Средний возраст пациентов составил 52 года, 70% составляли женщины, 77% были белыми. Половина страдала диабетом 2 типа. Оба препарата привели к похудению в течение года. Однако принимавших Мунджаро вероятность потери веса на 10% была более чем в два раза выше, а вероятность потери веса на 15% в течение года — в три раза выше. Это может быть связано с тем, что Мунджаро также стимулирует другой гормон кишечника, глюкозозависимый инсулинотропный полипептид (ГИП).

Частота побочных эффектов не зависела от препарата. Беседовавшие с Heatlh эксперты считают, что Мунджаро и Оземпик одинаково эффективны. Выбирать можно более доступный вариант, но только совместно с врачом.

Ранее были названы признаки потери мышц при похудении.

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