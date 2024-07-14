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Британка приняла сепсис за тяжелую простуду и 12 дней провела в коме

The Sun: 28-летняя британка провела 12 дней в коме из-за сепсиса

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Depositphotos

28-летняя британка Леа Денни оказалась в реанимации из-за сепсиса, который врачи приняли за инфекцию мочевыводящих путей. Она провела в коме 12 дней, сообщает The Sun.

Из-за симптомов сильной простуды в декабре 2022 года женщина старалась много отдыхать. Когда она уже не могла есть, пить и ходить, пациентка обратилась к врачам. Ей диагностировали инфекцию мочевыводящих путей и отправили домой лечиться антибиотиками.

Через два дня ее состояние ухудшилось. Врачи обнаружили у нее грипп, стрептококк А, воспаление легких и тяжелую почечную инфекцию. Из-за сепсиса ее ввели в искусственную кому на 12 дней, а также откачали из легкого почти три литра жидкости.

Через неделю после вывода из комы пациентку выписали домой. Спустя полтора года женщина страдает от последствий сепсиса: выпадения волос, проблем с кожей, памятью и боли в суставах.

До этого в Подмосковье спасли женщину на грани сепсиса, которой оторвали половину скальпа.

Ранее был назван опасный для здоровья компонент лака для ногтей.

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