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Названы неочевидные причины боли в спине

Daily Mirror: обезвоживание может быть причиной боли в спине

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Shutterstock

Хроническое обезвоживание лишает суставы и межпозвонковые диски жидкости для амортизации. Об этом сообщает Daily Mirror, ссылаясь на эксперта по мобильности Ли Картрайта.

Если организм постоянно не получает достаточно жидкости, то суставы, межпозвонковые диски и соединительные ткани теряют способность к амортизации. Это может привести к боли в спине.

Также причиной дискомфорта может стать сон на спине из-за сдавливания позвонков и работа за компьютером с вытянутой вперед шеей из-за напряжения мышц.

Дефицит белка в диете может ослабить мышцы спины, а избыток сахара способствует хроническому воспалению. Врач рекомендовал есть больше необработанных продуктов, фруктов, овощей и цельных зёрен. Также следует вести активный образ жизни. Движение защищает от возникновения боли в спине и помогает избавиться от нее, если дискомфорт уже появился.

До этого ученые создали препарат против ревматоидного артрита на основе вещества из корицы. Эксперименты на мышах показали, что он снимает воспаление в суставах, не влияя на здоровые ткани.

Ранее врач назвала опасную для здоровья ошибку при плавании.

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