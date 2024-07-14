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Спреи для носа могут сократить длительность простуды на 20%

The Lancet: спреи для носа с соленой водой сокращают длительность простуды на 20%

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Depositphotos

Безрецептурные спреи для носа могут сократить длительность инфекций верхних дыхательных путей на 20%. Это показало исследование, опубликованное в журнале The Lancet Respiratory Medicine.

Ученые проанализировали данные 14 тысяч взрослых, которые болели простудой, инфекциями грудной клетки, гриппом, воспалением горла или пазух носа. Спреи с соленой водой уменьшили длительность заболевания примерно на 20%, а также сократили количество дней с тяжелыми симптомами и потребность в антибиотиках.

Некоторые недавние исследования показали, что орошение носа и горла, физическая активность и контроль стресса могут снизить частоту и тяжесть респираторных инфекций. Для сравнения, в новой работе консультации по физической активности и управлению стрессом снизили частоту инфекций лишь на 5%. Орошение носа может быть эффективнее для профилактики инфекций, чем эти меры. Однако онлайн-консультации легко и дешево осуществить, поэтому в масштабах страны их влияние может быть заметно.

Ранее был назван опасный для здоровья компонент лака для ногтей.

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