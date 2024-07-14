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Врачи рассказали, кому может навредить рыбий жир

Health: рыбий жир может повысить риск инсульта у здоровых людей

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Depositphotos

Добавки с рыбьим жиром могут повысить риск инсульта и фибрилляции предсердий у здоровых людей. Но у людей с уже имеющимися болезнями сердца они снижали риск фибрилляции. Об этом сообщает Health.

Из-за высокого содержания омега-3 жирных кислот добавки с рыбьим жиром стали популярными средствами профилактики болезней сердца. Но анализ данных 415 тысяч человек в возрасте от 40 до 69 лет выявила риски. Треть участников принимала рыбий жир. У людей со здоровым сердцем риск инсульта был на 5% выше, а фибрилляции предсердий — на 13% выше, если они принимали рыбий жир. Фибрилляция предсердий вызывает быстрые и часто нерегулярные сокращения сердца, повышая риск инсульта и инфаркта.

У людей с болезнями сердца рыбий жир снизил риск прогрессирования фибрилляции на 15%, а летального исхода из-за проблем с сердцем — на 9%.

Это исследование подчеркивает, что универсальные рекомендации по приему пищевых добавок могут быть опасными. Важно учитывать историю болезни при решении о назначении рыбьего жира.

Результаты нового анализа согласуются с предыдущими работами, которые показали связь рыбьего жира с фибрилляцией. Также крупные исследования не доказали пользу приема рыбьего жира для сердца, отметили беседовавшие с Health врачи.

Эти препараты могут быть полезны для людей, которые не получают достаточно жирных кислот омега-3 из еды. Но они не могут заменить здоровую диету, заключили эксперты.

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