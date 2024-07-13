Врач назвал опасную ошибку при лечении подагры

Воспаление суставов из-за подагры лечится не аптечными мазями, а диетой и лекарствами. Об этом URA.RU рассказал главный врач челябинской городской клинической больницы №1 Дмитрий Тарасов.

«Подагра вызывается скоплением кристаллов мочевой кислоты в суставах и может привести к резкой боли, покраснению и отеку. Не запускайте болезнь и не пытайтесь лечить подагру мазями из аптеки», — говорит Тарасов.

Подагра может быть вызвана наследственной предрасположенностью и нарушениями работы почек. Лечение включает медикаментозное вмешательство и диету, объяснил врач.

До этого врач рассказала, что высокобелковая диета может способствовать подагре, повреждая почки и вызывая образование мочекислых камней. Дефицит жиров и углеводов приводит к тому, что организму приходится получать энергию из белка. При этом образуется аммиак, который повреждает почки и ядовит для всего организма. Интоксикация может сопровождаться такими симптомами, как головная боль, усталость, слабость и запоры.

Также ученые из Гарварда выяснили, что риск подагры ниже у тех, кто ест больше молочных продуктов и пьет чай.

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