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Врач развеял миф о вреде кофе при гипертонии

Кардиолог Ашихмин: при гипертонии не обязательно отказываться от кофе

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Кофеин повышает давление временно, не вызывая сильного стресса у организма. Поэтому людям с гипертонией не нужно отказываться от кофе, если они держат давление в норме. Об этом «Газете.Ru» рассказал кардиолог-терапевт клиники DocMed Ярослав Ашихмин.

«Кофеин дает временное повышение давления. Обычно оно воспринимается организмом как физиологичное. Поэтому людям с хорошо контролируемой гипертензией (то же, что и гипертония) кофе не запрещен. А вот алкоголь ломает системы регуляции давления. Его однозначно нужно минимизировать, в идеале — отказаться», — отметил врач.

Также повысить давление могут лакричные конфеты (их делают из солодки), поэтому при гипертонии их нельзя есть каждый день. Но самый вредный продукт для гипертоника — это соль.

«Всем пациентам с гипертензией следует уменьшить потребление соли до пяти граммов в день, в идеале — до трех граммов. Идеально подобранная терапия не защитит от повышения давления при переедании соли, так как натрий блокирует действие многих препаратов», — объяснил Ашихмин.

Врач отметил, что умеренного ограничения соли может быть достаточно, чтобы увидеть улучшения. Облегчить ограничение соли помогут цитрусовые, специи и травы.

«Если у человека давление было 135 мм рт. ст., то отказ от досаливания пищи может снизить его до 130 мм рт. ст. При этом снизится вероятность инсульта, так как каждые 5 мм рт.ст. повышают его риск на 20%», — объяснил Ашихмин.

Об эффективности ограничения соли говорит эксперимент, проведенный в Перу, рассказал врач. Там на государственном уровне стали продвигать соль с пониженным содержанием натрия. После этого вмешательства частота инсультов значительно снизилась.

Ранее врач рассказала, как избежать скачков кровяного давления.

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