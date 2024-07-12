Найдены лекарства для избавления от слабости после инфекции

Простуда и деменция вызывают воспаление в головном мозге. Часто это приводит к быстрой утомляемости мышц, но причины этого не были известны. В новом исследовании ученые нашли белок, который перемещается от воспаленного мозга к мышцам и мешает их работе. Результаты опубликованы в журнале Science Immunology.

Ученые смоделировали три заболевания у мух и мышей: заражение кишечной палочкой, инфекцию SARS-COV-2 и болезнь Альцгеймера. Характерные для этих болезней воспалительные белки вызывали повреждение мозга активными формами кислорода. При этом клетки мозга выделяли молекулу интерлейкин-6 (IL-6). С кровотоком она попадала в мышцы, снижая производство клеточной энергии в них.

Воспаление мозга привело к снижению двигательной активности у животных. Этот эффект сохранялся долгое время после выздоровления от инфекции. Также было показано, что препараты из класса ингибиторов JAK могут смягчить симптомы воспаления мозга. Эти лекарства применяют для лечения артрита и других воспалительных состояний.

Ученые считают, что открытые ими механизмы есть и у людей. Это подтверждают исследования пациентов с бактериальным менингитом, деменцией и коронавирусом.

Ранее ученые нашли способ защитить мозг от повреждения при инсульте.