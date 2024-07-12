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Ученые выявили новую редкую мутацию, повышающую риск болезни Паркинсона

NeuroBulletin: редкая мутация в CARS повышает риск развития болезни Паркинсона

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Shutterstock

Ученые из Хэбэйского научно-исследовательского института в Китае обнаружили, что редкая, ранее не обнаруженная мутация E795V в гене CARS повышает риск развития болезни Паркинсона. Результаты исследования опубликованы в Neuroscience Bulletin (NeuroBulletin).

В исследовании приняли участие 30 человек с болезнью Паркинсона. Ученые проанализировали данные о состоянии здоровья испытуемых и провели каждому из них магнитно-резонансную томографию головного мозга (МРТ). Отмечается, что все 30 испытуемых состояли в родственных отношениях и демонстрировали сходные симптомы заболевания, такие как нарушение походки, мозжечковая атаксия (координаторное нарушение моторики) и тремор.

Чтобы выявить генетическую причину заболевания в рамках этой отдельно взятой родственной группы, исследователи провели полногеномное секвенирование четырех ее членов и трех здоровых добровольцев соответствующего возраста. Полногеномное секвенирование — это метод, который позволяет провести точный анализ всего генома пациента за один раз.

Результаты показали, что болезнь Паркинсона у четырех (по предположениям ученых — у всех) испытуемых была вызвана общей редкой мутацией E795V в гене CARS. Информации об этой мутации не было обнаружено в базе данных популяционных геномов Хан и на других информационных платформах китайской системы здравоохранения. По словам ученых, мутация вызывает структурные изменения в особых белках, агрегация (склеивание) которых мешает нормальному функционированию нервной системы.

Исследователи отметили, что их открытие позволит расширить перечень генетических вариаций, связанных с развитием болезни Паркинсона. Полученные данные можно будет использовать для повышения эффективности поиска причин сложных заболеваний и разработки новых методов лечения.

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