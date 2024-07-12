Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые нашли письмена сподвижника пророка Мухаммеда на древнем валуне

JNES: обнаружена редкая надпись, относящаяся к окружению пророка Мухаммеда

close
100%
Center for Research and Islamic Studies, directed by Ahmad Al-Jallad and Hythem Sidky

Американские ученые-арабисты из Университета штата Огайо установили предполагаемое авторство надписей на палеоарабском языке, вырезанных на камне возле древней мечети в города Эт-Таиф в Саудовской Аравии. Специалисты считают, что письмена оставил Ханзала ибн Аби Амир, бывший сподвижником исламского пророка Мухаммеда. Исследование опубликовано в научном издании The Journal of Eastern Studies (JNES).

Текст переводится как «Во имя Твое, Господь наш, я, Ханзала [сын] Аби-Амира, призываю быть благочестивым по отношению к Богу» и «Во имя Твое, Господь наш, я, Абд аль-Узза, сын Суфьяна, призываю быть благочестивым по отношению к Богу».

По словам команды, высеченные на валуне слова были созданы в начале седьмого века нашей эры. Эта надпись оказалась второй в истории, связанной с близким окружением Мухаммеда.

Выводы ученых основаны на изучении биографии пророка Мухаммеда и арабских летописей. В исторических документах они нашли лишь одного Ханзалу Аби Амира, подходившего под описание. Этот человек занимает видное место как соратник Мухаммеда в ранней исламской литературе.

Исследователи отметили, что патина и выветривание указывают на то, что надписи находились на валуне долгое время, что исключает возможность современной подделки.

Ранее ученые нашли древний военный лагерь ассирийцев, уничтожение которого ангелом упоминается в Библии.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами