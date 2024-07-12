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Ученые нашли место битвы воинов Спартака с римской армией

AIA: на юге Италии обнаружена стена, призванная сдержать восставших гладиаторов

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archaeological.org

Международная группа археологов из США и Италии нашла древнюю каменную стену, построенную римскими войсками для противодействия восстанию Спартака. Фортификации обнаружили в лесу Доссоне делла Мелия в итальянском регионе Калабрия, сообщается на сайте Археологического института Америки.

Спартак был фракийским гладиатором, который в 73 году до нашей эры поднял бунт, переросший в крупнейшее восстание рабов в древней истории.

Ученые пришли к выводу, что с помощью стены римляне пытались загнать в ловушку Спартака и его воинов. Как показал анализ, каменная постройка протянулась примерно на 2,7 километра.

Специалисты также нашли остатки глубокого рва, некогда вырытого вдоль укреплений.

Археологи полагают, что стену приказал возвести римский полководец Марк Красс в 71 году до нашей эры, чтобы помешать войску Спартака перемещаться и загнать его в ловушку.

Около искусственной преграды команда выкопала множество артефактов, включая разнообразное оружие — рукояти мечей, изогнутые клинки, наконечники дротиков и копий. Судя по количеству вооружения, у стены произошла масштабная битва между легионерами и взбунтовавшимися гладиаторами.

Ранее в Риме близ Ватикана нашли сад римского императора Калигулы.

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