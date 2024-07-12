Ученые назвали вновь открытых ос-паразитов в честь звезд большого тенниса

Таиландские ученые-энтомологи из Университета Чулалонгкорн присвоили имена знаменитых теннисистов Рафаэля Надаля и Роджера Федерера двум открытым видам паразитических ос. Исследование опубликовано в научном журнале ZooKeys.

«T. rogerfedereri и T. rafaelnadali — это паразитоидные осы, личинки которых пожирают своих хозяев изнутри», — уточнила автор научной работы Бунтика Арекул Бутчер.

Обе новые осы имеют длину тела около шести миллиметров и окрашены в черный, белый и оранжевый цвета. Их обнаружили в крупных национальных парках Таиланда Кхао Яй и Кхао Сок.

Рафаэль Надаль — бывшая первая ракетка мира родом из Испании. За карьеру спортсмен 22 раза выигрывал турнир Большого шлема в одиночном разряде и 14 раз побеждал на Открытом чемпионате Франции.

Роджер Федерер — швейцарский профессиональный теннисист, бывшая первая ракетка мира и 20-кратный победитель турниров Большого шлема.

Надаль и Федерер входят в так называемую «Большую четверку» сильнейших игроков в теннис в мире, куда кроме них включили Новака Джоковича и Эндрю Маррея.

Ранее ученые называли новый вид пираний в честь Саурона — главного злодея фэнтези-саги «Властелин Колец».