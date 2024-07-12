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Ученые обнаружили истоки эпидемий чумы, уничтожавших население Европы

Science: страшная вспышка чумы опустошила Северную Европу 5 тыс. лет назад

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In Terra Veritas

Датские ученые из Копенгагенского университета назвали причину масштабного вымирания населения Северной Европы около 5 тыс. лет назад. По словам специалистов, земледельческие общины каменного века стали жертвами эпидемии чумы. Исследование опубликовано в научном журнале Science.

Истоки катастрофы, известной как неолитический коллапс, долгое время оставались предметом споров в научной среде.

В новом исследовании команда проанализировала ДНК человеческих зубов и костей, найденных по всей Скандинавии. Исследователи проанализировали останки 108 человек. Из 17% на момент ухода из жизни были заражены чумой.

Ученые составили генеалогическое древо 38 человек по шести поколениям, охватывающим около 120 лет. Геномные данные показали, что это сообщество пережило три отдельные волны ранней формы чумы.

Специалисты выяснили, что последний штамм чумной бактерии оказался заразнее предыдущих и передавался от человека к человеку.

Более поздняя форма этого же патогена вызвала Юстинианову чуму в VI веке нашей эры и Черный мор в XIV веке, который опустошил Европу, Северную Африку и Ближний Восток, унеся десятки миллионов жизней.

Поскольку штаммы, циркулировавшие во время неолитического упадка, были гораздо более ранними версиями, чума могла вызывать иные симптомы, чем те, что были во время эпидемий тысячелетия спустя.

Ранее ученые предупредили о вспышках похожей на чуму инфекции.

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