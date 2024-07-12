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Стало известно, чем грозит полный отказ от «вредной» еды

The Conversation: зацикленность на здоровом питании может привести к орторексии

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Okrasiuk/Shutterstock/FOTODOM

Стремление к полному отказу от обработанных (в промышленных условиях) пищевых продуктов может привести к ухудшению физического здоровья и развитию орторексии. Об этом изданию The Conversation рассказали научные сотрудники кафедры психологии спорта и физических упражнений Йоркского университета Сент-Джона (Великобритания).

Психологи объяснили, что орторексия — это вид психического расстройства, при котором человек одержим стремлением питаться только экологически чистыми продуктами. При этом в категорию «вредных» зачастую относят как ультра-обработанные продукты (фастфуд, хлеб, кондитерские изделия), так и минимально обработанные (консервы, консервированные фрукты и овощи, сухофрукты).

По словам специалистов Йоркского университета Сент-Джона, главным отличием орторексии от анорексии является иррациональный страх перед нездоровыми продуктами и потенциальными последствиями их употребления, а не всей едой в принципе. Даже незначительное отклонение от строгой диеты вызывает у человека с орторексией чувство вины и тревогу, которые наносят ущерб психике.

Физическое здоровье при этом также страдает, поскольку орторексия часто сопровождается стремлением постоянно тренироваться и ограничивать потребление таких нутриентов, как жиры и углеводы. По этой причине чрезмерная увлеченность правильным питанием приводит к снижению качества сна, плохому настроению, падению уровня энергии, апатии и ухудшению работы мозга.

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