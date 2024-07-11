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Врач развеял миф о продуктах, вызывающих образование камней в почках

MedXpress: не существует единой диеты, защищающей от образования камней в почках

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hopkinsmedicine.org

Не существует конкретных продуктов или напитков, достоверно провоцирующих образование камней в почках у всех людей. Об этом изданию MedicalXpress (MedXpress) рассказал уролог клиники Мейо Аарон Потретцке.

Врач объяснил, что причин формирования камней в почках может быть несколько. Одной из них выступает неправильное питание. Тем не менее, не существует единой диеты, предотвращающей мочекаменную болезнь. По словам уролога, список продуктов, рекомендуемых к ограничению или усиленному потреблению, можно составить только после анализа почечного камня в каждом конкретном случае.

Дело в том, что камни различаются по химическому составу. Это значит, что риск их формирования влияют разные пищевые привычки. Доктор Потретцке добавил, что многие люди считают молоко «виновником» мочекаменной болезни. Это широко распространенное заблуждение — на самом деле отказ от молока или ограничение его доли в рационе может парадоксальным образом увеличить риск образования камней.

Для сохранения здоровья почек врач порекомендовал соблюдать питьевой режим. Также может быть полезным употребление напитков с высоким содержанием лимонной кислоты — соком лайма или лимона.

Ранее врач рассказал, сколько раз человек ходит в туалет для мочеиспускания в норме.

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