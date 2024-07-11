Ученые создали создали экзотический «кристалл времени», раздув атомы лазером

Китайские физики из Университета Цинхуа при участии коллег из Австрии и Дании получили экзотическую форму материи, известную как «кристалл времени». Исследование опубликовано в научном журнале Nature Physics (NatPhys).

Кристаллы времени впервые описал американский физик-теоретик Фрэнк Вилчек в 2012 году. Они представляют собой рисунки движения частиц вещества, которые повторяются во временном измерении подобно тому, как структуры частиц алмаза или кварца повторяются в пространстве, образуя кристаллическую матрицу.

Хотя такое состояние материи называют «невозможным», его существование было подтверждено в ходе более ранних исследований.

В новом эксперименте команда использовала лазерное излучение для возбуждения атомов рубидия до так называемого состояния Ридберга. В нем атом вещества под действием внешней энергии «раздувается» в сотни раз по сравнению со своим обычным радиусом.

Хотя лазер имел постоянную интенсивностью, измерения показали, что атомы рубидия внутри контейнера начали ритмично пульсировать, переходя от стандартного состояния к возбужденному и обратно.

По словам команды, созданный ими тип кристалла времени можно использовать в квантовых вычислительных системах и других технологиях, где необходимы самоподдерживающиеся колебания.

Ранее ученые создали самый сложный в мире лабиринт для изучения экзотических форм материи.