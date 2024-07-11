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Перечислены неочевидные симптомы хламидиоза

Врач Николаева: симптомы конъюнктивита могут указывать на хламидиоз глаз

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Заражение хламидиозом глаз сопровождается симптомами конъюнктивита. В их число входят боль, покраснение и слизистые выделения из глаз, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-дерматовенеролог Lahta Clinic Марина Николаева.

В большинстве случаев хламидийный конъюнктивит возникает на фоне хламидиоза мочеполового тракта. Он развивается в результате заноса возбудителя в конъюнктивальный мешок с половых органов через загрязненные выделениями предметы гигиены и руки.

«Хламидиоз – одна из наиболее частых инфекций, передающихся половым путем, его вызывают бактерии Chlamydia trachomatis. Заболевание передается от человека к человеку при незащищенном половом акте и может инфицировать гортань, глотку, прямую кишку. Заболевание, как правило, протекает бессимптомно, но иногда симптомы возникают через 1-3 недели после заражения», – рассказала врач.

Хламидиоз у мужчин обычно сопровождается белыми, мутными или водянистыми выделения из уретры, болью при мочеиспускании, жжением или зудом в уретре и болью и отеком яичек.

«К симптомам хламидиоза у женщин стоит отнести появление вагинальных выделений, межменструальных кровотечений, посткоитальных кровотечений, частое и болезненное мочеиспускание, напоминающее обострение цистита», – заключила Николаева.

Ранее врач назвала негативные последствия для организма от густой крови.

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