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Ученые «подслушали» внутренний голос человека с помощью электродов в мозге

Сколтех: по паттернам активности мозга можно «читать мысли» человека

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Shutterstock

Российские исследователи из Сколтеха, Федерального центра нейрохирургии Минздрава РФ, Сеченовского университета и МГУ имени М. В. Ломоносова имплантировали внутричерепные электроды двум пациентам для исследования их мозговой активности при письме и говорении в попытке «прочитать мысли» человека. Об этом «Газете.Ru» рассказали в пресс-релизе Сколковского института науки и технологий.

В исследовании участвовали два пациента с эпилепсией. Обоим ранее по медицинским показаниям имплантировали электроды в мозг в Федеральном центре нейрохирургии Минздрава РФ в Тюмени. Таким образом врачи ищут очаг эпилептической активности.

В первом задании пациенты писали цифры на планшете. Во втором они сперва произносили слова вслух, потом беззвучно артикулировали их (шевелили губами) и наконец лишь воображали произнесение слов, без какого бы то ни было движения языка, губ и т. д. Все это время с электродов велась непрерывная запись мозговой активности.

Ученые обнаружили, что во время письма — двигательной задачи, регистрировалась не локализованная активность: сигнал принимали все электроды, независимо от их положения. Ученые объяснили, что координация движений сопровождается распределением активности по всей коре головного мозга, а не сосредоточением в одной точке. В некоторых определенных участках мозга активность наблюдалась при реализации говорения и письма. Паттерны электрической активности при полноценном говорении и при «немой» артикуляции оказались сходны.

Исследователи объяснили, что с помощью определения конкретного места генерации электрической активности в мозге можно распознавать намерения человека. «Любая попытка зарегистрировать сигнал внутреннего голоса сама по себе интересна тем, что вы в каком-то смысле читаете мысли», — уточнил ведущий автор научной работы, младший научный сотрудник Центра нейробиологии и нейрореабилитации имени Владимира Зельмана Гурген Согоян.

По словам ученых, их открытие расширяет базу знаний, необходимую для создания умных нейроинтерфейсов (мозговых чипов), которые смогут распознавать намерения пользователя, не зная наперед, хочет ли он совершить движение, набрать текст или выполнить иную задачу. Нейроинтерфейсы используются в медицине для облегчения реабилитации людей с нарушениями деятельности нервной системы, при создании дополненной реальности и для управления умными протезами.

Ранее ученые нашли способ защитить мозг от повреждения при инсульте.

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