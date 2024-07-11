Названо растение, повышающее эффективность лечения рака

Ученые из Цзяннаньского университета установили, что при переваривании сои в организме образуется гормоноподобное вещество под названием эквол. Оно обладает антиоксидантным и противораковыми свойствами. Результаты исследования опубликованы в журнале Gut Pathogens.

Исследователи объяснили, что в сое содержатся полезные вещества, подобные фитоэстрогенам, и гликозиды, которые могут облегчать симптомы остеопороза и гормонозависимых видов рака. В соевых бобах в основном присутствуют менее биодоступные гликозиды, которые преобразуются в кишечнике в легкоусвояемые агликоны — безуглеводные части молекул углеводосодержащих соединений.

В рамках работы ученые сосредоточились на изучении одного из таких гликозидов, эквола. Они проанализировали его полезные свойства в ходе научного обзора ранее опубликованных исследований.

Это соединение впервые было обнаружено в моче беременных лошадей в 1932 году. Он также присутствует в моче и крови человека и существует в двух формах — R-эквол и S-эквол. Эквол вырабатывается в организме при переваривании и переработке кишечными бактериями сои, однако способность производить его присуща не всем людям. С большей вероятностью эквол будет вырабатываться у активных потребителей растительной пищи.

Некоторые исследования, включенные в обзор, показали, что эквол обладает значительным потенциалом в профилактике гормонозависимых видов рака, таких как рак молочной и предстательной желез. Это соединение также способно подавлять рост раковых опухолей в толстой кишке, желуде и печени благодаря своим антиоксидантным свойствам. Также было установлено, что применение эквола повышает эффективность химиотерапии.

Ученые добавили, что существует необходимость разработки четких рекомендаций по рациональному применению эквола в профилактике заболеваний и клиническом лечении. Они надеются, что в ходе будущих исследований станет ясно, в каких концентрациях и дозировках эквол оказывает наиболее выраженный терапевтический эффект.

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