Биолог объяснила, чем опасен «мясной клей» для здоровья человека

В российских продуктах в первой половине 2024 года уже 28 раз обнаружили микробную трансглютаминазу, которую называют «мясным клеем». Об этом заявила «Постньюс» доктор биологических наук Ольга Багрянцева.

По ее словам, употребление этого «клея» в пищу может привести к нарушению пищеварения, снижению иммунитета, а также стать причиной развития таких заболеваний, как целиакия, болезнь Паркинсона и болезнь Альцгеймера.

Эксперт объяснила, что трансглютаминаза изменяет структуру белков и «склеивает» их друг с другом. В то же время фермент сокращает цикл изготовления товаров. Таким образом снижается себестоимость продуктов. По словам Багрянцевой, поэтому вещество используют в пищевой промышленности для изготовления колбас, молочных продуктов и хлеба, так как оно помогает сделать производство безотходным.

Багрянцева отметила, что влияние трансглютаминазы на здоровье человека изучено достаточно хорошо и в России этот фермент запретили. По ее словам, использование этого вещества в производстве продуктов питания можно приравнять к фальсификации. Особенно это опасно, если продукт не проходит тепловую обработку.

В России с 1 января 2020 года использование «мясного клея» запретили. Однако по результатам исследования эксперты Роскачества выявили наличие добавки в твороге некоторых производителей. Всего было зафиксировано 25 случаев использования этого компонента — вдвое больше, чем в 2022 году.

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