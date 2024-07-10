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Найден новый способ сломать иммунитет бактерий

Nature: найден новый механизм борьбы вирусов с бактериями

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Depositphotos

Молекула, которую вирусы используют для заражения бактерий, может лечь в основу нового класса препаратов. Они смогут заменить антибиотики, которые становятся неэффективны из-за развития устойчивости у бактерий. Открытие опубликовано в журнале Nature.

Фаговые вирусы, которые заражают бактерий, долго пытались использовать для борьбы с инфекциями. В новом исследовании ученые нашли новый механизм, с помощью которого вирусы ломают иммунитет бактерий.

Ключевую роль в защите бактерий от вирусов играет система CRISPR-Cas. Ей противостоит особый белок с участком «спираль-поворот-спираль» (HTH-мотив). Этот участок может выключать или включать гены бактерий, связываясь с ДНК. Оказалось, что он может связываться с РНК. Эта молекула служит посредником между ДНК, которая содержит инструкцию для синтеза белка, и машиной для выработки белка.

«Это открытие особенно интересно для научного сообщества, поскольку оно демонстрирует новый регуляторный механизм в хорошо изученном семействе белков. Мотивы HTH тщательно исследовались с момента их открытия в начале 1980-х годов, поэтому изначально мы думали, что наш белок будет действовать так же, как любой другой белок с мотивом HTH. Мы были очень удивлены, когда обнаружили этот новый способ действия. Это открытие может изменить взгляд ученых на функцию и механизм этого важного и широко распространенного белкового домена и может иметь большое значение для нашего понимания регуляции генов», — отметили авторы.

Ранее ученые нашли способ защитить мозг от повреждения при инсульте.

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