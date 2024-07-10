Ученые нашли способ защитить мозг от повреждения при инсульте

Молекула LK-2 может защитить нервные клетки мозга во время инсульта и предотвратить повреждение головного мозга. Это показало исследование, опубликованное в журнале Nature.

Ишемический инсульт возникает, когда к части мозга не поступает кровь из-за тромба. При этом растет уровень глутамата. Это вещество приводит к гиперактивации рецепторов NMDAR на поверхности клеток головного мозга. В результате в клетки поступает кальций, который повреждает их. Ученые разработали препараты для блокировки NMDAR. Но они вызывали тяжелые побочные эффекты, включая психоз и когнитивные нарушения.

В новом исследовании ученые выяснили, что у глутамата есть и другая мишень: ионные каналы ASIC. Как и NMDAR, они способствуют проникновению кальция в клетки мозга. Ученые создали молекулу LK-2 для блокирования ASIC. Она уменьшила приток кальция в клетки и смягчила последствия инсульта у мышей. При этом LK-2 не влияла на NMDAR или важные функции мозга, а потому может лечь в основу лекарства для защиты клеток при инсульте.

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