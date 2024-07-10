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Стало известно, как снизить риск инфаркта на 37% при повышенном сахаре

PlosMed: для защиты от инфаркта нужно предотвратить переход преддиабета в диабет

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Shutterstock

Ученые из Больницы китайско-японской дружбы (China-Japan Friendship Hospital) в Пекине установили, что отсрочка начала диабета при повышенном уровне сахара в крови на четыре года может снизить риск сердечного приступа на 37%. Результаты исследования опубликованы в журнале Plos Medicine (PlosMed).

В исследовании приняли участие 540 человек с преддиабетом. Преддиабет — это метаболическое состояние, характеризующееся наличием инсулинорезистентности и повышением уровня сахара в крови до 6,1-7 ммоль/л. При преддиабете концентрация глюкозы в крови уже превышает норму, но еще не достигает значений, позволяющих поставить диагноз «сахарный диабет второго типа».

Ученые разделили участников на четыре группы. Испытуемые из первой группы не вносили изменений в свой образ жизни, участников из второй проинструктировали придерживаться классического правильного питания, а добровольцы из третьей начали регулярно тренироваться. Четвертая группа практиковала комплексный подход — правильно питалась и занималась спортом.

В течение 30 лет ученые отслеживали, как менялись показатели кардиометаболического здоровья каждого добровольца. Они обнаружили, что у людей, которым удалось отсрочить переход преддиабета в диабет на четыре года, риск преждевременного ухода из жизни был снижен на 26%, а сердечного приступа или инсульта — на 37% по сравнению с теми, у кого диабет развился раньше.

Исследователи отметили, что наиболее эффективной стратегией защиты от диабета выступает комбинированное воздействие диеты и упражнений.

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