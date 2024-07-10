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Ученые раскрыли мрачную тайну древних каменных кругов в Норвегии

HM: десятки каменных кругов на юге Норвегии оказались детскими захоронениями

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historiskmuseum.no

Группа археологов из Норвежского музея истории культуры (HM) в Осло раскрыла секрет десятков каменных кругов, найденных недалеко от города Фредрикстад в 80 километрах к югу от столицы Норвегии. Ученые пришли к выводу, что перед ними массовое захоронение детей. Исследование опубликовано на официальном сайте учреждения.

Команда обнаружила 41 каменную формацию, представляющую собой аккуратно уложенные булыжники в форме круга диаметром до двух метров.

Исследователи нашли под этими сооружениями обгоревшие кости и черепки глиняной посуды. Как показало датирование, место погребения относится к бронзовому веку, а его возраст составляет около 2,5 тыс. лет.

Археолог музея Гуро Фоссум отметила, что у скандинавов эпохи бронзового и железного веков было принято сжигать усопших на кострах и либо закапывать, или рассеивать уцелевшие кости. Затем над этим место часто выкладывали плоские камни в виде спирали или колеса.

По словам ученых, это место захоронение использовалось в течение длительного периода, поэтому погребенные там дети не были жертвами одного и того же стихийного бедствия, вспышки болезни или какого-то другого трагического происшествия.

Фоссум добавила, что некрополь во Фредрикстаде заметно отличается от других подобных объектов, поскольку использовавшиеся там камни доставлялись из разных мест и тщательно обрабатывались. Исследователь уточнила, что такая забота, по всей видимости, была обусловлена тем, что здесь погребали маленьких детей.

Ранее археологи нашли в Польше захоронение азиатского мальчика и его европейского слуги V века нашей эры.

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