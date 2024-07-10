Вечернее «углеводное голодание» ускоряет сжигание жира, выяснили ученые

Ученые из Университета медицинских наук Мориномия (Япония) обнаружили, что отказ от углеводов после 16:00 в сочетании с беговыми тренировками может ускорять жиросжигание. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

В исследовании приняли участие 22 студента. Они были распределены на две группы. Первую группу проинструктировали соблюдать обычную диету, соответствующую классическим принципам здорового питания. Испытуемым из второй группы было дано указание воздерживаться от употребления углеводов после 16:00.

Все участники исследования ежедневно перед завтраком совершали часовую пробежку с целью достижения 65% от максимальной частоты сердечных сокращений. Во время тренировки ученые отслеживали показатели пикового потребления испытуемыми кислорода, максимальную производительность, дыхательный коэффициент (отношение объема выделенного из организма углекислого газа к объему поглощенного за это же время кислорода). На протяжении всего эксперимента участников регулярно взвешивали и отслеживали изменения в количестве мышц и жира в теле.

Результаты показали, что участники второй группы к концу тренировочного периода стали более сильными и выносливыми. Кроме того, они продемонстрировали снижение дыхательного коэффициента, что свидетельствовало об ускорении жиросжигания.

Ученые также обнаружили, что тренировки при низком содержании гликогена (запасенной в организме глюкозы) увеличивали количество митохондрий (энергетических станций клеток) и циркуляцию свободных жирных кислот в крови.

Отмечается, что из-за ограничения углеводов и недостатка гликогена у участников второй группы снизился процент мышечной массы в теле. По мнению исследователей, восстановить мышцы и стимулировать их прирост может потребление достаточного количества белка после тренировки и прием добавок лейцина во время занятий.

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