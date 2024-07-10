Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ученые выявили новый маркер здорового сердца

Cell: рост числа Blastocystis в кишечнике выступает маркером здоровья сердца

close
100%
Shutterstock

Ученые из Трентского университета (Италия) и Гарвардской медицинской школы в составе научного коллектива обнаружили, что увеличение числа микроорганизмов рода Blastocystis (Бластоцистов) коррелирует с лучшими показателями здоровья сердца и улучшенной толерантностью к глюкозе. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Бластоцисты — это простейшие одноклеточные организмы, которые нередко обитают в кишечнике здорового человека, но при определенных условиях могут вызвать инфекцию под названием бластоцистоз. Некоторые исследования ранее показали, что увеличение числа Blastocystis в кишечнике также может быть связано с улучшением кардиометаболического здоровья — снижением риска развития колоректального рака, заболеваний сердца и диабета.

В рамках новой научной работы исследователи задались целью подтвердить или опровергнуть эти выводы. Для этого они проанализировали состав микробиома кишечника 56 989 добровольцев. Ученые оценили численность Blastocystis в составе микробиоты каждого испытуемого и собрали информацию об особенностях состояния здоровья участников. Также были получены данные о возрасте, поле, стране происхождения и индексе массы тела добровольцев.

Результаты показали, что наличие Blastocystis в кишечнике коррелировало с высоким качеством питания — повышенным потреблением необработанных продуктов растительного происхождения. Также у носителей этого микроорганизма был более низкий индекс массы тела, улучшенная толерантность к глюкозе и более здоровый липидный профиль по сравнению с лицами без Blastocystis.

Также было установлено, что люди с Blastocystis в кишечнике отличались более высокими показателями кардиометаболического здоровья. Это значит, что у них был снижен риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач перечислила простые способы укрепления здоровья кишечника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами