Ученые выявили новый маркер здорового сердца

Ученые из Трентского университета (Италия) и Гарвардской медицинской школы в составе научного коллектива обнаружили, что увеличение числа микроорганизмов рода Blastocystis (Бластоцистов) коррелирует с лучшими показателями здоровья сердца и улучшенной толерантностью к глюкозе. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell.

Бластоцисты — это простейшие одноклеточные организмы, которые нередко обитают в кишечнике здорового человека, но при определенных условиях могут вызвать инфекцию под названием бластоцистоз. Некоторые исследования ранее показали, что увеличение числа Blastocystis в кишечнике также может быть связано с улучшением кардиометаболического здоровья — снижением риска развития колоректального рака, заболеваний сердца и диабета.

В рамках новой научной работы исследователи задались целью подтвердить или опровергнуть эти выводы. Для этого они проанализировали состав микробиома кишечника 56 989 добровольцев. Ученые оценили численность Blastocystis в составе микробиоты каждого испытуемого и собрали информацию об особенностях состояния здоровья участников. Также были получены данные о возрасте, поле, стране происхождения и индексе массы тела добровольцев.

Результаты показали, что наличие Blastocystis в кишечнике коррелировало с высоким качеством питания — повышенным потреблением необработанных продуктов растительного происхождения. Также у носителей этого микроорганизма был более низкий индекс массы тела, улучшенная толерантность к глюкозе и более здоровый липидный профиль по сравнению с лицами без Blastocystis.

Также было установлено, что люди с Blastocystis в кишечнике отличались более высокими показателями кардиометаболического здоровья. Это значит, что у них был снижен риск развития сахарного диабета и сердечно-сосудистых заболеваний.

Ранее врач перечислила простые способы укрепления здоровья кишечника.