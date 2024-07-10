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Женщины с большой грудью чаще сталкиваются с агрессией, выяснили ученые

Sexes: женщины склонны проявлять враждебность к обладательницам большого бюста

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Depositphotos

Международная группа ученых из США и Великобритании обнаружила доказательства, что размер груди и другие физические характеристики, могут влиять на конкурентное поведение среди женщин. Женщины более склонны использовать уничижительные тактики по отношению к соперницам с объемным бюстом. Исследование опубликовано в научном журнале Sexes.

Команда набрала 114 студенток из Техасского университета A&M. Средний возраст участниц составил 24 года, а выборка включала как одиноких женщин, так и тех, кто состоял в отношениях.

Добровольцам показали серию из 12 изображений, показывающих вариации размера груди с первого по четвертый (A,B,C и D).

Участниц попросили оценить вероятность проявления вербальной и косвенной агрессии по отношению к женщинам на представленных иллюстрациях.

Вербальная агрессия включала такие действия, как крики или оскорбления, в то время как косвенная агрессия представляла собой сплетни или распространение слухов.

Помимо оценки изображений, участники заполняли шкалу внутриполовой конкуренции, которая измеряет общую склонность человека к конкуренции с представителями того же пола.

Женщины чаще всего прибегали к конкурентному унижению — словесной и косвенной агрессии — по отношению к обладательницам груди размера D, за которыми следовали обладательницы груди размера C.

Напротив, женщины с грудью размера A и B реже становились объектами такого конкурентного поведения. Это указывает на то, что более внушительный бюст воспринимается как более серьезная угроза в контексте конкуренции.

Результаты исследования согласуются с эволюционными теориями, предполагающими, что физические характеристики, связанные с плодовитостью и репродуктивной ценностью, служат ключевыми факторами борьбы за партнера.

Ранее ученые назвали преимущество маленького бюста при грудном вскармливании детей.

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