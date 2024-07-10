Состоялся запуск новой европейской ракеты-носителя

Успешный запуск новой европейской ракеты-носителя Ariane 6 с космодрома в Куру (Французская Гвиана) состоялся 9 июля . Об этом сообщает Европейское космическое агентство.

Запуск прошел без происшествий, ракета успешно вывела группировку спутников на орбиту на высоте 600 километров. Среди спутников находятся аппараты различных частных компаний, космических агентств, исследовательских учреждений и университетов.

По информации агентства, запуск прошел в 23:06 по московскому времени.

Ariane 6 — новейшая ракета из серии европейских ракет Ariane, пришедшая на смену Ariane 5 и отличающаяся модульной и универсальной конструкцией, позволяющей запускать миссии с низкой околоземной орбиты и далее в дальний космос.

«Совершенно новая ракета запускается нечасто, и успех далеко не гарантирован. Мне выпала честь стать свидетелем этого исторического момента, когда новое поколение семейства Ariane стартовало — успешно — и фактически восстановило европейский доступ к космосу», — заявил генеральный директор ЕКА Йозеф Ашбахер.

Первый полет, обозначенный как VA262, является демонстрационным полетом, цель которого — продемонстрировать возможности и мастерство Ariane 6 в преодолении гравитации Земли и работе в космосе.

В апреле Европа проводила секретные испытания верхней ступени ракеты Ariane 6.

Ранее ракета Starship отправилась в первый суборбитальный полет.