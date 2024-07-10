Установлено количество загрязнений в Северо-Крымском канале после Чернобыля

Специалисты отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ установили, что количество долгоживущих радионуклидов и тяжелых металлов после Чернобыльской аварии в Северо-Крымском канале (СКК) в 2-3 раза ниже нормы. Об этом «Газете.Ru» рассказали в Минобрнауки России.

Северо-Крымский канал сейчас не функционирует. Он был построен в шестидесятых годах для орошения засушливых территорий Херсонской и Крымской областей. Забор воды осуществлялся из специально построенного Каховского водохранилища.

После аварии на Чернобыльской АЭС встал вопрос о наличии радиоактивных загрязнений в этой воде. Начались исследования, которые продолжались с 1986 по 1995 год.

«Возобновить эти важные исследования мы смогли в 2022 году, спустя 8 лет после перекрытия украинскими властями подачи днепровской воды на полуостров, когда СКК стал вновь функционировать. Таким образом, наши экспедиции охватили в том числе период с марта 2022 года, когда днепровская вода вновь пришла в Крым по руслу канала, и до разрушения Каховской ГЭС в 2023 году, когда поступление днепровской воды на полуостров снова прекратилось», – рассказала «Газете.Ru» руководитель отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Наталья Мирзоева.

Ученые производили отбор проб воды, донных отложений, гидробионтов (водных растений, моллюсков, рыбы) из магистральных и отводных каналов СКК, провели фильтрацию воды для отделения взвешенного вещества, а также отобрали пробы орошаемых почв и выращиваемых на них культур. Исследование проводилось на протяжении трех лет. Для сравнительной оценки возможного загрязнения радионуклидами крымских рек ученые собрали материал также из четырех рек, в которые загрязненная вода не могла попасть. Это реки Биюк-Карасу, Салгир, Ангара и Кизил-Коба.

«Предварительные результаты обработки проб показали, что значения удельной активности изучаемых искусственных радионуклидов в воде, водных растениях и донных отложениях Северо-Крымского канала, а также поливных почвах и выращиваемых на них орошаемых культурах значительно ниже, чем показатели, принятые в Нормах радиационной безопасности РФ», — отметил в беседе с «Газетой.Ru» начальник экспедиций, ведущий инженер отдела радиационной и химической биологии ФИЦ ИнБЮМ Игорь Мосейченко.

По данным исследования, удельная активность цезия–137 в анализируемых культурах (пшеница, овес, горох, рис крымский) в 10-20 раз ниже максимально допустимых уровней, принятых в техническом регламенте Таможенного союза «О безопасности зерна». Определенная активность искусственных радионуклидов и радиационной фон, который, как выяснилось, в 2-3 раза ниже условной нормы безопасного фона, свидетельствуют о благоприятной радиационной обстановке в регионе.

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