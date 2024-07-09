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Ученые выяснили, способны ли свиньи привязываться к человеку подобно собакам

SciRep: свиньи не испытывают к людям той же привязанности, что и собаки

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Sabela Fonseca

Венгерские ученые-этологи из Будапештского университета имени Этвоша Лорана изучили поведение домашних свиней по отношению к человеку и сравнили его с поведением собак. Исследование опубликовано в научном журнале Scientific Reports (SciRep).

Специалисты хотели выяснить, возникает ли у свиней-компаньонов характерный тип привязанности по отношению к своим хозяевам, как это происходит с собаками.

Привязанность имеет некоторые четко определенные критерии: привязанный индивид должен использовать опекуна как надежную базу при исследовании новой среды и как защитника в случае опасности, а также демонстрировать определенное поведение при воссоединении с опекуном после разлуки.

«Как и собаки, свиньи — это групповые и чрезвычайно социальные животные, и когда их держат в качестве компаньонов, они играют в человеческих семьях ту же роль, что и собаки. Вот почему они служат хорошим модельным видом для прямых сравнений с собаками-компаньонами», — отметила соавтор исследования Паула Перес Фрага.

Используя так называемый «тест на незнакомую ситуацию», команда сравнила поведение молодых свиней и собак по отношению к владельцу и незнакомцу. Основная функция этого теста заключается в том, чтобы разлучать животное с хозяином и давать ему общаться с незнакомыми людьми.

Результаты показали, что свиньи не демонстрируют привязанности к своим хозяевам.

По словам ученых, открытие говорит о том, что процесс одомашнивания и интенсивная социализация сами по себе недостаточны для того, чтобы вызывать у животных привязанность к людям.

Ранее исследователи выяснили, как ускорить дрессировку и обучение собак новым навыкам.

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