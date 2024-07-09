Ученые обнаружили позитивные и негативные изменения в мозге мужчин, ставших отцами

Международная группа ученых из США и Испании изучила изменения в мозге мужчин, впервые ставших отцами. Специалисты выяснили, что это событие приводит как к положительным, так и отрицательным переменам в мозговой структуре. Исследование опубликовано в научном журнале Cerebral Cortex (CerCor).

Нейробиологи отметили, что хотели закрыть пробел в понимании того, как мозг отцов адаптируется к родительству. Большинство предыдущих изысканий такого рода были сосредоточены на матерях.

В исследовании задействовали 38 мужчин, впервые ставших отцами. Участники прошли МРТ-сканирование с высоким разрешением во время беременности партнерши и повторно через 6–12 месяцев после родов.

Помимо сканирования мозга мужчины заполняли анкеты с самоотчетом во время беременности и через три, шесть и 12 месяцев после появления ребенка на свет. Эти анкеты оценивали такие факторы, как связь с будущим ребенком, родительский стресс, время, проведенное с младенцем, качество сна и психическое здоровье.

Исследователи обнаружили значительное сокращение объема серого вещества коры по всей коре у молодых отцов, особенно в лобной, височной и теменной долях, а также в поясной извилине.

Это сокращение было более выраженным у отцов, которые сообщили о более сильной пренатальной связи со своим будущим ребенком, и тех, кто планировал взять больше свободного времени на работе после родов. В частности, левая лобная, правая теменная и правая височная доли показали наиболее существенное сокращение объема.

Отцы, которые проводили больше времени со своими младенцами, особенно в качестве основного опекуна, также испытывали большее сокращение объема серого вещества.

И наоборот, более высокие уровни родительского стресса были связаны с меньшим сокращением объема коры. Эти результаты показывают, что изменения мозга у молодых отцов связаны с их родительской мотивацией и вовлеченностью, что отражает успешную адаптацию к родительству.

Однако исследование также выявило обратную сторону этих изменений в мозге.

Значительное сокращение объема коры было связано с ухудшением качества сна и более высокими уровнями депрессии, тревожности и психологического стресса на третьем, шестом и двенадцатом месяцах после родов.

Ученые подчеркнули, что готовящимся к отцовству мужчинам необходимо учитывать, что новое качество может обнажить уязвимые места в их психическом здоровье.

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