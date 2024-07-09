Врач рассказал, какой экран лучше выбрать для здоровья глаз

Глянцевый экран ноутбуков или телефонов может вызывать блики от солнца или освещения, что повышает нагрузку на глаза, рассказал «Газете.Ru» врач-офтальмолог флагманского медицинского центра «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Юрий Павленко.

«У глянцевых экранов более насыщенное, живое, контрастное изображение, поэтому повышается нагрузка на органы зрения. Выбирая экран, следует учесть условия, при которых вы чаще всего планируете работать. Если ваше рабочее место располагается у окна, где чаще всего много солнечного света, или планируете часто работать с ноутбуком на улице, лучше сделать выбор в пользу матового экрана. Матовое покрытие защищено от бликов, при ярком свете с таким экраном работать комфортнее, ниже нагрузка на зрение, меньше устают глаза», – рассказал врач.

Если же рабочее место находится в более темном месте, то можно использовать глянцевый экран. Главное, по словам врача, чтобы на нем не было бликов от света.

«Матовый или глянцевый экран – по факту в плане безопасности для глаз здесь нет никакой разницы. Единственный момент – глянцевый экран может вызывать блики, поэтому может быть некомфортно работать при ярком солнечном свете или ярком освещении в помещении», – заключил врач.

Ранее в России научились получать бионефть из тростника.