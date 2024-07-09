Сколько чашек кофе можно пить в день, рассказал врач

Рекомендуемая суточная доза кофеина для здорового человека составляет 250-300 мг, что эквивалентно трем чашкам кофе, об этом «Газете.Ru» рассказала врач-гастроэнтеролог медицинской компании СберЗдоровье Дарья Утюмова.

«Избыточное потребление кофеина может вызвать тремор конечностей, усиление тревожности и даже панические атаки. Помимо этого, выраженный мочегонный эффект кофеина может привести к обезвоживанию и истощению организма, а также провоцировать диарею», – отметила врач Утюмова.

По ее словам, у людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями большое количество кофеина может вызывать тахикардию, повышение артериального давления, аритмию. Это грозит повышенной тревожностью, бессонницей, тремором конечностей, поэтому на ночь напиток лучше не пить. Также кофе может вызывать усиление моторики пищеварительного тракта.

«Важно отметить, что кофеин не борется с усталостью и не пополняет энергетические запасы человека. Это вещество лишь временно мобилизует ресурсы организма, после чего усталость и истощение усиливаются», – заключила врач.

Ранее врач назвала симптомы избытка фтора в организме.